Son Dakika Haberleri: Kahta'da Kaza: 1 Yaralı

Kahta'da Kaza: 1 Yaralı

16 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kahta'da Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Narsırtı köyünün 8' inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Arslan (33) yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Takla atan araçta bulunan Cengiz Arslan olay yerine çağrılan ambulansla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanenin acil servisin tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]