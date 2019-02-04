Son Dakika Haberleri: Kahta'da Köpeğin Saldırdığı Öğrenci Yaralandı

Kahta'da Köpeğin Saldırdığı Öğrenci Yaralandı

17 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okuldan çıkan öğrenci köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Kahta'da Köpeğin Saldırdığı Öğrenci Yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okuldan çıkan öğrenci köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan, ders çıkışı evine gitmek isterken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek tarafından yüz, kol ve bacaklarından ısırılan Aslı Karaaslan, çığlıkları duyan çevredekiler  tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı. Olayı duyarak hastaneye koşan Aslı'nın annesi Hatice Karaaslan, "Olayı duyunca çok korktuk ve hastaneye geldik. Köpek her yerini ısırmış ama çok şükür kızımız hayatta" dedi. Baba Ömer Karaaslan da kızının zor kurtulduğunu belirterek, biran önce başıboş köpeklerinin sokaklardan toplanmasını istedi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Adıyaman, Kahta, Güncel
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