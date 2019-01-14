Kahta'da Korkutan Heyelan
30 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle mahallede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı Girne
Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu.
Toprak kayması nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu