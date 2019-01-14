Son Dakika Haberleri: Kahta'da Korkutan Heyelan

Kahta'da Korkutan Heyelan

30 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle mahallede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu.

Toprak kayması nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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