Kahta'da Korkutan Heyelan

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyük bir toprak kayması yaşandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyük bir toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle mahalleli korku yaşadı.



Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu. Toprak kayması nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.



(İHA)

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