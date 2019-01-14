Kahta'da Korkutan Heyelan

Kahta'da korkutan heyelanADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda binlerce metreküp toprak kaydı.

Kahta'da korkutan heyelan



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda binlerce metreküp toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle mahallede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu.

Toprak kaymasıyla nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek, toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

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