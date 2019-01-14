Son Dakika Haberleri: Kahta'da Korkutan Heyelan

Kahta'da Korkutan Heyelan

1 saat önce

Kahta'da korkutan heyelanADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda binlerce metreküp toprak kaydı.

Kahta'da korkutan heyelan

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda binlerce metreküp toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle mahallede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu.
Toprak kaymasıyla nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek, toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Girne, Adıyaman, Kahta, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 19:04:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Korkutan Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]