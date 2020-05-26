Kahta'da korona virüs fınsata çevrildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini artırdığını bildirdi.



Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Ulaşım, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Zabıta, İtfaiye ve Mezarlıklar Dairesi Müdürlüğü personeliyle görev yaptıklarını söyledi. 4 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, "Korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve kaldırımlar itfaiye ekipleri tarafından yıkanıp dezenfekte ediliyor. İhtiyaç duyulan tüm birimlerimiz özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Bu anlamda belediye ekiplerimiz bayramda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boşalan sokaklarda salgın hastalığın korona virüsün yayılmasını en aza indirmek için yoğun emek harcıyor. Boşalan kaldırımlar ve ana arterler de dahil cadde ve sokaklar ekiplerimiz tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Banklarla kaldırımlar antiseptik ve antibakteriyel karışımlar kullanılarak dezenfekte edildi. İmkanlarımız dahilinde kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN