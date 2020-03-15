Kahta'da koronavirüsten korunma tedbirleri - Son Dakika
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Kahta'da koronavirüsten korunma tedbirleri

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kahta'da koronavirüsten korunma tedbirleri, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları ve kaldırımlar dezenfekte edildi.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.

İlçede hijyen ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Turanlı, alınması gereken tüm tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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