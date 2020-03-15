Kahta'da koronavirüsten korunma tedbirleri - Son Dakika

İlçede hijyen ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Turanlı, alınması gereken tüm tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı , belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.

Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları ve kaldırımlar dezenfekte edildi.

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