Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı

21.10.2020 11:10
Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası kesildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası kesildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıraathanelere yapılan baskında kumar oynayan vatandaşlar ile kıraathane sahibine toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, ilçedeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 12 kişi kumar oynarken yakalandı.

Polis, 12 kişiye kumar oynamaktan 38 bin 640 TL idari para cezası yazarken iş yeri sahibine ise kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, ceza kesildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı

Para Cezası, Türk Lirası, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
Vatan görevi için Türkiye'den Karadağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevi için Türkiye'den Karadağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei