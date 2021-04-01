Kahta'da lise öğrencisi kitap yazdı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 11. sınıf öğrencisi Ramazan Tepe, 'Akbörü' isimli ilk kitabını yazdı.

Moğol yayılmacılığı ve zulmü önünde direnen Türk boylarının mücadelesi ve o günün sosyal yaşamını ele alan Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Ramazan Tepe'nin (17), Akbörü kitabı raflardaki yerini aldı.

Çıkarmış olduğu ve eğitim camiasından da ilgi uyandıran 'Akbörü' kitabının 17 yaşındaki yazarı Ramazan Tepe, 4. Sınıftan beri düzenli bir şekilde kitap okuduğunu belirterek, yaşıtlarına ve tüm öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Yazma serüveni ilgili konuşan lise öğrencisi Ramazan Tepe, "Yazma serüvenim küçük yaşlarda başlamıştı. 4. Sınıftan beri düzenli olarak kitap okuyorum. Akbörü kitabının yazım aşaması da uzun bir süreç oldu. Türk tarihi ile ilgili okumalarım sonucunda kafamda bu kitapla (Akbörü) ilgili bir taslak oluştu. Kafamdakileri yavaş yavaş yazıya aktarmaya başladım. Zamanla oluşan birikim sonucunda Tarih ve Edebiyat öğretmenlerime de danışarak kitabı derledim. Kitabın ana karakterinin kitabın ismi için uygun olduğuna karar verdik. Daha sonra kitabı basıma gönderdik. Kitabım elime geçince inanılmaz bir mutluluk hissettim. Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin.

Tarihi roman kategorisinde değerlendirilebilecek olan eserde mekan olarak Orta Asya'da geçiyor. Kitapta, Moğol yayılmacılığı ve zulmü önünde direnen Türk boylarının mücadelesi ve o günün sosyal yaşamını ele aldım. Türk obalarının birinde bir Moğol baskınından Akbörü adlı bir kurt tarafından kurtarılan bir çocuğun kurtlar tarafından büyütülmesi serüveni var. Çocuk büyüdükten sonra kurtlarla beraber Moğollarla yapılan destansı mücadele etrafında romanın olay örgüsü tamamlanıyor. Romana da ayrıca, kurtların yaşantısı, Orta Asya dağları ve bozkırları, Türk boylarının yaşantısı ve o günün koşulları, obaların kullandığı günlük araç-gereçler, giyim-kuşam, savaş aletleri vb. bir tasvirle ortaya konmaya çalıştım. Kitabımda emeği geçen başa aileme, edebiyat öğretmenlerimizden Muhammet Yetiş'e, Elver Alpaydın'a ve okul müdürümüz Mehmet Doğan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ramazan Tepe'nin kitap çalışmasının okul başarısına da katkı sağlayacağına dikkat çeken Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN