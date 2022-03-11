Kahta'da market denetimi - Son Dakika
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Kahta'da market denetimi

11.03.2022 14:56
Kahta'da market denetimi

Malatya'nın Darende İlçesi'ndeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Malatya'nın Darende İlçesi'ndeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve Belediye Zabıta ekibi ile birlikte ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, stokçuluk, KDV indirimi, etiket-fiyat, son kullanma tarihi ve depo kontrolleri yapıldı. - MALATYA

Kahta'da market denetimi
Kahta'da market denetimi

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Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor Malatya'da stokçuluk yaptığı tespit edilen markete ceza Malatya'da stokçuluk yaptığı tespit edilen markete ceza

Hisarcık, Türkoğlu, Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da market denetimi - Son Dakika


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