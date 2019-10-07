Son Dakika Haberleri: Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor
Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor

Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor

35 dakika önce

Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor Etkisini sürdüren gaz nedeniyle sağlık ekipleri köye giremiyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazi nedeniyle panik yaşanıyor.

Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor

Etkisini sürdüren gaz nedeniyle sağlık ekipleri köye giremiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazi nedeniyle panik yaşanıyor. Kaynağı bilinmeyen metan gazından onlarca kişi etkilenirken sağlık ekipleri ise etkisini sürdüren gaz nedeniyle köye giremiyor.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çok sayıda kişi henüz kaynağı bilinmeyen bir noktadan sızan ve köyde etkili olan metan gazından zehirlendi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Metan gazının yoğunluğunu ve etkisini sürdürmesi nedeniyle sağlık ekipleri köye giriş yapamıyor. Bölgeye il Afet ve Acil Durum müdürlüğü ekipleri bekleniyor. Gazdan etkilenenler ise ilk etapta köylüler tarafından kendi özel araçlarıyla köy dışına getirilerek, sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Köyde onlarca kişinin metan gazından etkilendiği belirtiliyor.

Öte yandan ilk bilgilere göre metan gazının Kahta ilçesinin kanalizasyon atığının aktığı Mülk Göleti'nden kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor

Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi
Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, yurt dışında evlere temizliğe gitmeye başladı Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]