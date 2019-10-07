Kahta'da metan gazı paniği, 112 ekipleri köy girişinde müdahale edebiliyor

Etkisini sürdüren gaz nedeniyle sağlık ekipleri köye giremiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazi nedeniyle panik yaşanıyor. Kaynağı bilinmeyen metan gazından onlarca kişi etkilenirken sağlık ekipleri ise etkisini sürdüren gaz nedeniyle köye giremiyor.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çok sayıda kişi henüz kaynağı bilinmeyen bir noktadan sızan ve köyde etkili olan metan gazından zehirlendi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Metan gazının yoğunluğunu ve etkisini sürdürmesi nedeniyle sağlık ekipleri köye giriş yapamıyor. Bölgeye il Afet ve Acil Durum müdürlüğü ekipleri bekleniyor. Gazdan etkilenenler ise ilk etapta köylüler tarafından kendi özel araçlarıyla köy dışına getirilerek, sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Köyde onlarca kişinin metan gazından etkilendiği belirtiliyor.

Öte yandan ilk bilgilere göre metan gazının Kahta ilçesinin kanalizasyon atığının aktığı Mülk Göleti'nden kaynaklandığı ileri sürülüyor.