Son Dakika Haberleri: Kahta'da mezarlıklarda bayram temizliği
Son Dakika Güncel Haber

Kahta'da mezarlıklarda bayram temizliği

2 saat önce

Kahta Belediyesi mezarlıklar birimi ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kahta'da mezarlıklarda bayram temizliği, System.String[]
Kahta Belediyesi mezarlıklar birimi ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kurban Bayramında kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda hummalı bir çalışma sürüyor. Kahta Belediyesi Mezarlıklar birimi ekiplerinin Kahta genelinde gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmaları ile kurban bayramında vatandaşlar mezarlıkları rahat bir şekilde ziyaret edebilecek. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yer alan hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlama yapılıyor. - ADIYAMAN
Kurban Bayramı, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da mezarlıklarda bayram temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]