Kahta'da mezarlıklarda bayram temizliği
2 saat önce
Kahta Belediyesi mezarlıklar birimi ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Kahta Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
Belediyesi mezarlıklar birimi ekiplerince, Kurban Bayramı
öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Kurban Bayramında kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda hummalı bir çalışma sürüyor. Kahta Belediyesi Mezarlıklar birimi ekiplerinin Kahta genelinde gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmaları ile kurban bayramında vatandaşlar mezarlıkları rahat bir şekilde ziyaret edebilecek. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yer alan hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlama yapılıyor. - ADIYAMAN
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