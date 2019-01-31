Kahta'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abuzer, Y. (29), idaresindeki motosiklet hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Y. ve yanında bulunan Çiğdem Y. (28), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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