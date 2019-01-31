Son Dakika Haberleri: Kahta'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Kahta'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahta'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abuzer, Y. (29), idaresindeki motosiklet hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Y. ve yanında bulunan Çiğdem Y. (28), yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]