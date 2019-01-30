Kahta'da Öğrencilere Üniversiteye Hazırlık Kampı
1 saat önce
Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen hazırlık kampında yaklaşık 100 öğrenci üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Kahta
Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen hazırlık kampında yaklaşık 100 öğrenci üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Kahta GAP Anadolu Lisesi
Pansiyonu ve Ebu Sadık AİHL Pansiyonunda açılan üniversiteye hazırlık kampında, öğrenciler kurslara devam ediyor.
Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde, öğretmenlerin gözetiminde çalışan öğrenciler, sınavlarda başarılı olma yolunda ilerliyor. Öğrencilerin ders haricinde satranç, mangala ve masa tenisi gibi spor aktivitelerine katılarak stres atmalarına da imkan sağlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil
Tünçmen, devam eden üniversiteye hazırlık kurslarını inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda ellerinden gelen her türlü fedakarlığa hazır olduklarını kaydeden Tünçmen, "Öğrencilerimizin sömestir tatilinde kampta, arkadaşları ve öğretmenlerinin gözetiminde ders çalışması bizi sevindirdi. Okul yönetimini ve yarıyıl tatilini feda ederek özveride bulunan öğretmen arkadaşlarımı kutluyor ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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