Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 17:04
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kahta Kaymakamlığında düzenlenen program, Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Program, 2020 yılında vefat eden öğretmenlerin kabrinin ziyaret edilmesi, ailelerine başsağlığı dilenmesi ve emekli olan öğretmenlerin ziyaret edilmesiyle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, 2020 yılında vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı diledi. Daha sonra emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Adıyaman Valiliği tarafından hazırlanan Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti. Öğretmenlerin değerlerinin ölçülemeyecek derecede önemli olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tunçmen, "Eğitim, hayatımızın en önemli ihtiyacıdır. Bizler de aldığımız eğitimle hayatımızı sürdürüyoruz. Bugün bizleri eğiten öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek, ne yapsak azdır. Yıllarını çocukların eğitimine adamış ve binlerce öğrenciyi yetiştirmiş öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladık. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekli olmuş öğretmenlerimize sağlıklı bir yaşam, görevleri başındaki öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Öğretmenlerin ülkenin geleceğini yetiştirdiklerini belirten Kaymakam Abdil Koç ise, "Çocuklarımızın yetişmesinde büyük bir özveriyle çalışan, yol gösteren, milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktaran, genç nesillerimizin fikren ve vicdanen yetişmesi kendisini öğrencilerine adayan eğitim kahramanlarımızın günüdür Öğretmenler Günü. Pandemi sürecinde çözüm odaklı hizmet anlayışı ve çalışmaları ile çocuklarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi için büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Aylarca verilen bu çaba öğretmenlik mesleğinin gerçek bir sabır, hoşgörü ve emek gerektiren bir meslek olduğunu ortaya koymuştur. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Programa, Kaymakam Abdil Koç, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü, Adıyaman, Milli, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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