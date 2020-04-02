Kahta'da öğretmenler öğrencileriyle sanal ortamda buluşuyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Murat Toprak Ortaokulu'ndaki öğretmenler, öğrencilerine sosyal medya uygulamalarıyla eğitim veriyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen uzaktan eğitimin ardından okul idareceleri tarafından kurulan sosyal medya hesaplarından öğrencilere görüntülü eğitim veriliyor.

Öğrencilerin uygulamadan çok memnun kaldığına dikkat çeken Şehit Murat Toprak Ortaokulu Müdürü Erdal Korkut, sosyal medya uygulamaları üzerinden gruplar oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin günlük kitap okuduğunu ifade eden Korkut, "Sosyal medya üzerinden bakanlığımızın EBA ödevlerini kontrol ediyoruz. Ayrıca öğrencilere ödev verip onları takip ediyoruz. Öğrencilerimiz ile üçer ve dörderli guruplar halinde görüşmelere başladık. Öğrencilerimiz de bu uygulamayı çok sevdi." diye konuştu.