Kahta'da okul önlerinde polisten sıkı denetim - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların önünde sıkı denetimler yapılıyor.

Ekipler şüpheli yaya ve araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan denetime, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Yapılan denetimler kapsamında okul önlerinde ve işlek noktalarda uygulama noktaları oluşturularak durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi.

Araçlar ve sürücüler didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri okulların civarındaki mekanlarda da sıkı denetimler gerçekleştirerek şüpheli gördüğü yayalara üst araması yaptı. - ADIYAMAN