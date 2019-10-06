Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 bilgisayar monitörü, 2 bilgisayar kasası, 2 bağlama, 3 gitar, 2 klavye ve 2 mouse ele geçirildi.

Turgut Özal Mahallesi Mevlana Ortaokulundaki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda B.R (17), H.S (17) ve H.S'yi (18) gözaltına aldı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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