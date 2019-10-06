Son Dakika Haberleri: Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası
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Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi Mevlana Ortaokulundaki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda B.R (17), H.S (17) ve H.S'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 bilgisayar monitörü, 2 bilgisayar kasası, 2 bağlama, 3 gitar, 2 klavye ve 2 mouse ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakımlıkça tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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