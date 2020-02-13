Kahta'da okullar tatil edildi - Son Dakika

Kahta'da okullar tatil edildi
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.
Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN
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