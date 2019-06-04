Son Dakika Haberleri: Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı

53 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş'ın(18) kullandığı 06 EU 8034 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Aktaş ile beraberinde bulunan Yusuf Arı, Sadık Ay, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Aktaş, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
Mustafa Aktaş, Adıyaman, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı Uçuruma yuvarlandı korna çalarak kurtarılmayı bekledi LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]