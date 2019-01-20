Kahta'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
51 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Atatürk
Barajı yakınında meydana geldi. İlçesinden Atatürk Barajı yönüne giden Rıfat Arslan
(45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, baraj yakınındaki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak çamura saplanıp durabilen otomobilin sürücüsü Arslan ile araçta bulunan Hekim Polat (21) ve Faruk Arslan
(19) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:12 Kaynak: DHA
Eşi Boşanma Davası Açan Adam İntihara Kalkıştı
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı
İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı