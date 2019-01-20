Son Dakika Haberleri: Kahta'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Kahta'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

51 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kahta'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınında meydana geldi. İlçesinden Atatürk Barajı yönüne giden  Rıfat Arslan (45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, baraj yakınındaki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak çamura saplanıp durabilen otomobilin sürücüsü Arslan ile araçta bulunan Hekim Polat (21) ve Faruk Arslan (19) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:12 Kaynak: DHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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