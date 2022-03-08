KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

08.03.2022 23:41

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Bilgin (22) yönetimindeki 09 HP 977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, sürücü Ahmet Bilgin ile otomobilde bulunan Uygar Vurgun (20), Ahmet Açar (21) ve Erol Şık'ın (22) yaralandığını belirledi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Erol Şık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI
KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI
KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

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15 Temmuz, Otomobil, Kahta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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