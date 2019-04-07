Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
33 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5' kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5' kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Nazif Ş. (31) yönetimindeki 02 AAL 539 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan Safiye Ş. (37), İkbal Ş.(7),Rüveyda Ş.(2), Emine Ş. (77) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:23 Kaynak: İHA
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