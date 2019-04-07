Son Dakika Haberleri: Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

33 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5' kişi yaralandı.

Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5' kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahta İlçesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Nazif Ş. (31) yönetimindeki 02 AAL 539 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan Safiye Ş. (37), İkbal Ş.(7),Rüveyda Ş.(2), Emine Ş. (77) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:23 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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