Son Dakika Haberleri: Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

31 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi, yaralandı.

Kahta'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi, yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nazif Şahin (31) yönetimindeki 02 AAL 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü ve akrabaları Safiye, İkbal, Rüveyda ve Emine Şahin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:56 Kaynak: DHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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