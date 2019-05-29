Son Dakika Haberleri: Kahta'da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı
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Kahta'da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kahta'da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kahta Diyarbakır yolu Gölgeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Babat (21) yönetimindeki 02 BH 401 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hasan Babat, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Babat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada tanker içindeki ham petrolün bir bölümünün yola dökülerek zarara neden olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:48 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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