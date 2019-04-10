Son Dakika Haberleri: Kahta'da Polis Haftası Kutlandı

Kahta'da Polis Haftası Kutlandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Kahta'da Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kahta Kaymakamlığı Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ön planda tutarak görevini yapan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirten Komiser Yardımcısı Ali Yurdugül, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast edecek her türlü terör örgütü ile mücadele, gençliğimizin bugün ve yarını karartan her türlü uyuşturucu madde ile mücadele, kamu düzenini, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Devletimiz ve milletimizin selameti uğruna can veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerinin sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza ve emeklilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu

Kahta Kaymakamlığında gerçekleşen programa, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, kurum amirleri ve polisler katıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:54 Kaynak: İHA
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