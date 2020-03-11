Kahta'da semt pazarı yapımına başlandı - Son Dakika
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Kahta'da semt pazarı yapımına başlandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden ilk defa yapılacak olan kapalı semt pazarının kazı çalışmalarına başlandı.

Kahta'da semt pazarı yapımına başlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden ilk defa yapılacak olan kapalı semt pazarının kazı çalışmalarına başlandı.


Kahta ilçesi Yavuz selim mahallesinde ihalesi bitirilen ve ilçede ilk olma özelliğini taşıyan kapalı semt pazarının kazı çalışmalarına başladı. Toplam alanı 2074 metre kare olan semt pazarının en önemli özelliği ise mahalle sakinlerinin burayı çok amaçlı kullanacağı öğrenildi. Pazarı alanını içinde basketbol ve voleybol sahasının olacağına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ayrıca diğer alanın mahalle sakinleri için kapalı otopark hizmeti sunabileceğini söyledi. Belediye Başkanı Turanlı, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Kapalı semt projemizin de sözünü vermiştik. Şunda bu projemizin kazı çalışmalarına başladık. Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından takip edilecek olan kapalı semt pazarı alanı ayrıca içerisinde basketbol, voleybol sahasının olacak. Ayrıca diğer alanının mahalle sakinleri için kapalı otopark hizmeti de sunabilecek şekilde projelendirilmiştir. Arta kalan açık alanda düzenlemesi yapılarak park alanına dönüştürüldü. Bu anlamda da Yavuz Selim mahallemiz de bir parka daha kavuşmuş olacaktır. Böylelikle çok amaçlı semt pazarı projemiz Yavuz Selim mahallemize kazandırmış olduk. Kapalı alan uzunluğu 50 metre ve genişliği 18 metre olan kapalı semt pazarının kapalı alanı ise 958 metre karedir. Toplam alanı 2074 metre kare olan semt pazarının en önemli özelliği ise mahalle sakinlerinin burayı çok amaçlı kullanmasıdır. Kahta'da bir ilk olma özelliğini taşıyan semt pazarının ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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