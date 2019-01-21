Kahta'da Sıcak Havayı Gören Vatandaşlar Baraj Kıyısına Akın Etti
2 saat önce
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Atatürk Barajı kıyısına ve parklara akın etti.
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Atatürk
Barajı kıyısına ve parklara akın etti.
Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini sürdürürken Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise güneşli hava hakim. Güneşli
havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ilçeye 3 kilometre mesafedeki Atatürk Baraj gölü kenarına ve Ebusadık Parkı'na akın etti. Öğleden sonra baraj kenarına giden vatandaşlar piknik yaparak eğilendiler.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:28 Kaynak: DHA
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