Son Dakika Haberleri: Kahta'da Sıcak Havayı Gören Vatandaşlar Baraj Kıyısına Akın Etti

Kahta'da Sıcak Havayı Gören Vatandaşlar Baraj Kıyısına Akın Etti

2 saat önce

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Atatürk Barajı kıyısına ve parklara akın etti.

Kahta'da Sıcak Havayı Gören Vatandaşlar Baraj Kıyısına Akın Etti, System.String[]
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Atatürk Barajı kıyısına ve parklara akın etti.

Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini sürdürürken Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise güneşli hava hakim. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ilçeye 3 kilometre mesafedeki Atatürk Baraj gölü kenarına ve Ebusadık Parkı'na akın etti. Öğleden sonra baraj kenarına giden vatandaşlar piknik yaparak eğilendiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güneşli, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liselilerin Kavgası Kamerada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüye Linç Girişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:38:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Sıcak Havayı Gören Vatandaşlar Baraj Kıyısına Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]