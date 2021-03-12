Kahta'da şiddetli rüzgar duvar yıktı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Olay öğleden sonra Gazi Mahallesi mezarlık yolu üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Abuzer Erdal' a ait olan bahçe duvarı şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Büyük bir gürültüye neden olan duvarın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kahta Belediyesi, Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu - ADIYAMAN