Kahta'da silahlı kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay gece geç saatte Kahta ilçesi Turgut Özal mahallesi M. Ali Turanlı Caddesi meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Y., F.Y. ve H.U. isimli şahıslar silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.U.'nun durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN