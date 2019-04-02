Son Dakika Haberleri: Kahta'da Sis Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

Kahta'da Sis Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

17 dakika önce

Adıyaman'da Kahta-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu.

Kahta'da Sis Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da Kahta- Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta'dan Sincik istikametine giden Hacı Türk (32) yönetimindeki 44 AP 153 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Alpaydın (76) yönetimindeki 02 KT 976 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazada otomobillerde bulunan Ayten Günaydın (53), Ayşe Alpaydın (73), Özlem Alpaydın (21), Şükrü Alpaydın (76), Ahmet Günaydın (56) ve Hacı Türk (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Günaydın Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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