Kahta'da TARSİM toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta'da TARSİM toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahta'da TARSİM toplantısı yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahta'da TARSİM toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kahta Ziraat Odası çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleştirilen tarım sigortası ile ilgili toplantıda, tarım sigortasındaki 2020 yılı yenilikleri ve işleyişi hakkında Kahta'da ki üreticilere bilgi verildi.


Toplantıya Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can ve personelleri, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Kahta Badem Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.


Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı yaptığı açılış konuşmasında, tarım sigortalarıyla ilgili gerekli bilginin alınarak poliçelerin buna göre yapılmasını gerektiğini dile getirdi.


Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, katılımcılara Adıyaman genelinde TARSİM yapan çiftçi sayısı toplam tutar ve çiftçiye ödenen TARSİM sigorta tazminatları hakkında bilgi verdi.


Daha sonra TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzman Muharrem Ünal konuyla ilgili bilgi verdi. - ADIYAMAN

Tarım Sigortaları Havuzu, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahta'da TARSİM toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]