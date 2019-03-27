Son Dakika Haberleri: Kahta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

21 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kahta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadık Sığır idaresindeki 46 FP 247 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA

Adıyaman, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]