Kahta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
21 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sadık Sığır idaresindeki 46 FP 247 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA
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