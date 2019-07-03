Son Dakika Haberleri: Kahta'da trafik kazası: 3 yaralı
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Kahta'da trafik kazası: 3 yaralı

35 dakika önce

- Kahta'da trafik kazası 3 yaralı Kaza yeri görüntüsü Ambulans görüntüsü Hastane ambulans girişi Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Kahta'da trafik kazası
3 yaralı
Kaza yeri görüntüsü
Ambulans görüntüsü
Hastane ambulans girişi Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erkan Soylu idaresindeki 42 ESC 02 plakalı otomobil ile Mustafa Çelenk idaresindeki 02 AAE 671 plakalı motosiklet Kahta Siverek kara yolu öğretmenevi kavşağında çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Cemal Delikanlı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahta'da trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: AA
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