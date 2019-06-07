Kahta'da traktör devrildi
40 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Tomak Köyünde traktör devrildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:54 Kaynak: İHA
'ın Kahta
İlçesine bağlı Tomak Köyünde traktör devrildi.
Kaza, Kahta İlçesi Tomak Köyü mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Abbas Erdem yönetimindeki 63 AB
8255 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan traktör yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Abdullah Avcı, Real Madrid forması giyen Raul de Tomas'ı istiyor
9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi
Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti!
İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı!