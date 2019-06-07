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Kahta'da traktör devrildi

40 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Tomak Köyünde traktör devrildi.

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Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Tomak Köyünde traktör devrildi.

Kaza, Kahta İlçesi Tomak Köyü mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Abbas Erdem yönetimindeki 63 AB 8255 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan traktör yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:54 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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