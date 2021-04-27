Kahta'da ücretsiz wi-fi hizmeti - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Menderes mahallesi Mehmet Yavuz Kanal Boyu Park'ında ücretsiz wi-fi hizmeti vermeye başladı.

Vatandaş odaklı çalışmaları ile öne çıkan Kahta Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki önemli hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, 22 bin metrekare alan ile ilçenin en büyük parkı olma özelliği taşıyan Mehmet Yavuz Kanal Boyu Park'ında ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, ailelerin güzel vakit geçirdiği parkta, Kahta Belediyesi ekiplerinin hızlı ve kesintisiz internet erişimi için gerekli çalışmaları tamamlaması ile parkta bulunan vatandaşlar internet kullanımına başladı.

Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ad soyadını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından Kahta Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanılıyor. Ücretsiz internet hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Çağımızın en önemli iletişim platformu olan güvenli internet hizmetinden vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasını istedik. İlk uygulamayı Projelerimizin arasında yer alan ve yakın zamanda halkımızın hizmetine sunduğumuz Mehmet Yavuz kanal Boyu Park'ında gerçekleştirdik. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN