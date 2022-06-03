Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

03.06.2022 08:54
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen 1 adrese operasyon düzenlendi. Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan ortak operasyonda, hassas terazi ve 12 adet satışı hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle B.G.(22) isimli şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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