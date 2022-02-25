Kahta'da uyuşturucudan yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kahta'da uyuşturucudan yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı

25.02.2022 08:09
Kahta'da uyuşturucudan yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Menderes Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Y.F.G., A.K., E.T., M.A.S., ve A.S isimli şahısların da bulunduğu araç içerisinde 1.47 gram metamfetamin maddesi, 2.38 gram tütüne enjekte edilmiş kannobinoid (bonzai) maddesi ve 4 (Dört) adet Puyp (uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat) madde ele geçirildi.

Yapılan arama sonrası, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.T., M.A.S., ve A.S isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.K ve Y.F.G isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da uyuşturucudan yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta'da uyuşturucudan yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı - Son Dakika
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