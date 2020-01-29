Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı - Son Dakika
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Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 6,5 kilo esrar, sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 6,5 kilo esrar, sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tütenocak köyünde M.Y.'ye ait evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 6,5 kilo esrar, 6 kilogram el yapımı içki, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler M.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Jandarma, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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