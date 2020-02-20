Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaşarak sağlık görevlilerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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