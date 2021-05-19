KAHTA'DA YILIN İLK HUBUBAT HASADI BAŞLADI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı.

Kahta'da 350 bin dekar araziye ekili alanda buğday ile arpa hasadı başladı. Mevsimsel yağışların az olması nedeniyle hasadın istenilen düzeyde olmaması çiftçiyi üzdü. Çiftçiler bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için biçerdöverleri tarlaya bırakarak hububat hasadına başladı.

Kahta'da yılın ilk hububat hasadının alınmaya başladığını belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, 'Kahta'da ilk hububat hasadı başladı. Şu an ilçemize bağlı Bağlar Köyü'nde Ağa Şahin kardeşimizin 350 dönümlük arpa tarlasında hasada başladık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de bu yıl mevsim çok kurak geçti. Ürünün yetişmesi ve olgunlaşması için gerekli olan Nisan ve Mayıs ayı yağmurları çok az yağdı. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı çiftçilerimizin ürünlerinde rekolte düşüklüğü yaşandı. Özellikle Akıncılar ve Bölükyayla Beldeleri ve çevre köyleri bu durumdan etkilenen bölgeler oldu. Hükümet tarafından çiftçilerin borçlarının bir yıl ertelenmesi sevindirici fakat yetersiz. Bir yıl sonra yeni ürünlerin yetiştirilebilmesi için çiftçilerimize tohum, gübre ve mazot desteğinin sağlanmasını da temenni ediyoruz. Dönüm başı çiftçilerimize 150-200 TL arası destek sağlanmasını bekliyoruz. Böylece çiftçilerimize bir nebze de olsa yardım ve destek sağlanmış olur. Aksi takdirde çiftçilerimiz sıkıntılı günler yaşayacaktır. İlçemizde bu yıl kuraklık olduğu için arpada şu an dönümde 300 ile 400 kilogram civarında verim var. Buğdayda ise 250 ile 400 kilogram arasında olmasını bekliyoruz. Ayrıca tüm çiftçilerimize kazasız, belasız, bol bereketli bir yıl olması temennisinde bulunuyorum' dedi.