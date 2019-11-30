Kahta'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman asamalar meydana geliyor.

Sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kent merkezindeki parklarda da güzel görüntüler oluşturdu.