Son Dakika Haberleri: Kahta'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Kahta'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kahta'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman asamalar meydana geliyor.

Sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kent merkezindeki parklarda da güzel görüntüler oluşturdu.

Adıyaman, Sabah, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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