Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan yaşlı kişi yakalandı - Son Dakika

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Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan yaşlı kişi yakalandı
6 saat önce
Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı.
Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrolünü yaptığı yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti.
Bu sırada Kaya'nın oğlu olan sürücü polisin uyarısına uymayarak araçla kaçmaya başladı.
Araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kaya'nın koronovirüs testinin yapıldığı, sonucun henüz belirlenmediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:21 Kaynak: AA
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