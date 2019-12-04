Kahta'da zeytin hasadına başlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde zeytin üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

İlçede, üretim alanı her geçen gün artan zeytinde hasat başladı. Kadınların büyük uğraşıyla ağaçların altına serilen brandalarda biriktirilen zeytinler, daha sonra sandıklara konuluyor.

Bu yıl yaklaşık 27 bin dekar alanda bereketli bir hasat döneminin yaşandığı ilçede, 4 bin 450 ton ürün elde edileceği öngörülüyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin zeytin üretiminin son yıllarda ciddi artış gösterdiğini söyledi.

Zeytin üretim alanının 22 bin dekardan 27 bin dekara yükseldiğini belirten Alan, ülke üretimi bakımından 20'nci sırada bulunduklarını ifade etti.

"Bu yıl 4 bin 450 ton civarında verim bekliyoruz." ifadesini kullanan Alan, şöyle devam etti:

"Tarıma elverişli olmayan alanları, özellikle tarım dışı alanları tarıma kazandırarak badem ve zeytini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda belli bir yol kat ettik. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanların iş makineleriyle işlenerek tarıma kazandırılması ve buralarda modern zeytin bahçelerinin oluşturulması ülkemiz tarımı açısından çok ciddi gelecek vadediyor. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek."

Hedef, 50 bin dekarda üretim

Zeytin üretim alanını 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Alan, "Zeytin dışındaki alanlarda da çok ciddi artış söz konusu. Meyvecilik alanlarımızın ilin toplam ekilebilen tarım alanları içindeki payını yüzde 18'den yüzde 30'lara çıkardığımızda hedefimize ulaşmış oluruz. İnşallah o zaman Adıyaman, Güneydoğu'nun meyve deposu haline gelmiş olacak." dedi.

Kentte yetiştirilen zeytinin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da satılmaya başlandığını belirten Alan, "Geçen yıl İngiltere'ye 6,5 ton organik sofralık zeytin ihraç ettik. Bu yıl da aynı ülkeye 10 ton ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

Alan, İngiltere'ye sofralık zeytin, Amerika'ya da zeytinyağı ihraç ettiklerini, bu ürünlerin yurt dışı pazarını genişletmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kalite geçen yıla göre daha yüksek

Zeytin üreticisi Emrullah Büyükaslan da 200 dönümlük arazide yaklaşık 10 bin ağaçla organik zeytin üretimi yaptığını ifade etti.

Bu yıl ürün kalitesinin geçen yıla kıyasla yüksek olduğunu dile getiren Büyükaslan, üretimlerinin ihracata yönelik olduğunu belirtti.

Tarım işçilerinden Şaban Akboğa, "Kendi ilimizde zeytin yetişmesinden dolayı mutluyuz. Çünkü il dışına ırgat olarak çalışmaya gitmiyoruz, ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz." dedi.