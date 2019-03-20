Kahta'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye, Kahta ilçesi Turgut Özal
Mahallesi Abdullah Köroğlu
Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 02 KF 100 plakalı hafif ticari araç, 01 ZR 517 plakalı otomobil ve 02 HE 306 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Aziz Demiral (58), Feyyaz Marti (31), ve Celal Sirek (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:08 Kaynak: İHA
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