Son Dakika Haberleri: Kahta'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kahta'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahta'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 02 KF 100 plakalı hafif ticari araç, 01 ZR 517 plakalı otomobil ve 02 HE 306 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Aziz Demiral (58), Feyyaz Marti (31), ve Celal Sirek (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]