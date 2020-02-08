Kahta'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahta'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kahta'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Kahta'daki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.


Olay önceki akşam Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. Kardeşi Kadir Yıldırım'ın nişan törenine gitmek için yola çıkan Mehmet Yıldırım (27), bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları, olayın siyah çarşaflı bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirilen cinayet zanlısının güvenlik güçlerine teslim olmasıyla cinayeti işleyenin kadın olduğu ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Fatma K.'nın tanınmamak için siyah çarşaf giydiği öğrenildi.


Emniyetteki ifadesinin ardından cinayet zanlısı Fatma K. (25) çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:29 Kaynak: İHA
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