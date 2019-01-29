Son Dakika Haberleri: Kahta'daki Fırıncılara Hijyen Eğitimi Verildi

Kahta'daki Fırıncılara Hijyen Eğitimi Verildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi verildi.

Kahta'daki Fırıncılara Hijyen Eğitimi Verildi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi verildi.

Ekmek mevzuatı ve hijyen konularıyla ilgili düzenlenen eğitim Kahta Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fahri Can ve ilçede faaliyet gösteren fırıncılar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahta Tarım ve Orman Müdürü Fahri Can, eğitimlerde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verildiğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutulacağını belirtti.

Müdür Can, yapılacak sınav sonrası başarılı olan fırıncılara hijyen eğitim belgesi verileceğini söyleyerek 2019 yılında fırınların denetlendiğini, kayıtsız fırınlara ceza kesildiğini, fırınlardan ekmek numuneleri alınarak bakanlık laboratuvarlarında analizlerin yapıldığını da vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim programına geçildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Fahri Can, Adıyaman, Kahta, Güncel
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