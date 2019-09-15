Kahta'daki okul kantinlerinde denetleme

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan okulların kantinlerinde denetim yapıldı.



Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan okul kantinlerini tek tek inceledi.



Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için önlem alan Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini kapsamlı bir şekilde denetledi. İlçe genelinde denetimlerini de sıklaştıran ekipler, okul kantinlerinde ve okul çevresinde öğrencilere yönelik satış yapan esnaflar sağlığı tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla tarihi geçen ve açıkta satılan ürünlere müdahale etti.



Sağlığı tehdit edecek tüm unsurları imha ettiklerini söyleyen zabıta ekipleri, "Öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda, sağlıklı besinler tüketerek eğitimlerini sürdürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyor ve denetimlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" şeklinde konuştular. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN