Kahta'daki pazarcılardan hal pazarında perakende satışa tepkisi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde semt pazarı esnafları, Kahta hal pazarındaki esnafların halka perakende satışı yaptığını iddia ederek, eylem yaptı.

Türkiye'nin hiçbir yerinde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Pazarlarında perakende satışının yapılmadığını ifade eden pazarcılar, meyve ve sebzelerini Adıyaman Hal Pazarı'ndan almaya başladı.

Kahta Semte Pazarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahta Semt Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kodak, yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Başkan Ramazan Kodak, "Kahta'da üç yıl önce 150 esnafımızla birlikte, semt pazarlarını kurduk. Şuanda esnafımız her hafta Kahta'nın değişik mahallelerinde halka hizmet veriyor. Ama bizim şu anda toptan yaş sebze ve meyve aldığınız Kahta Hal Pazarı esnafı ile sıkıntı çekiyoruz. Bugün hepimiz onlar için toplandık. Bizim hal pazarı esnafına hiç değilse yüzde 50 katkımız oldu. Onların kar oranları da arttı. Bizimle birlikte daha çok iş yaptılar. Bizler Kahta Semt Pazarcıları olarak Hal Pazarı esnafından bir istekte bulunduk. Türkiye'nin hiçbir yaş sebze ve meyve hal pazarında perakende satışı yoktur. Çevremizdeki il ve ilçelerde de halk pazarlarında perakende satışı yoktur. Biz kendileri ile görüştük bir kasadan 15 TL depozito alıyorlar. Buna da 'eyvallah' dedik. Ama biz de kendilerinden perakende satışlarını kaldırmalarını talep ettik. Kendilerine süre verdik ve bir hafta bekledik. Ama yine perakende satışı yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine bizler, Kahta Semt Pazarcıları esnafı olarak, Kahta hal pazarından sebze ve meyve almamaya karar verdik. Pazartesi gününden bu yana Kahta hal pazarından değil de Adıyaman hal pazarından mallarımızı alıyoruz. Bizim semt pazarı esnafımız, Adıyaman'a gitmek zorunda değil. Biz hepimiz Kahtalıyız, hepimiz buranın insanıyız. Bu sorunu uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hal Pazarı esnafına sesleniyorum. Bir an önce toplanıp karar almalarını istiyoruz. Perakende satışını kaldırsınlar biz de kendileriyle tekrar alışveriş yapalım. Kahta'daki yetkililere de sesleniyoruz. Lütfen bu konuya bir an önce müdahale etsinler. Yetkililerin bir çözüm bulmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.