Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek - Son Dakika

Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek

11.12.2020 10:01
Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı İsmail Tümer'in öncülüğünde, yönetim kurulu ve birçok üyenin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, korona virüs ile mücadele sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay tarafından başlatılan "Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun" kampanyasına destek verildi.

Kahta Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tümer, Kızılay tarafından yürütülen "Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun" kampanyasına sendikanın yönetim kurulu ve üyeleri ile destek vermek istediklerini dile getirdi.

Korona virüsün kan bağışına engel olmadığını vurgulayan Başkan Tümer, "Kan vermek insana manevi bir haz verir. Aynı zamanda da önemli bir insanlık görevi olduğunu unutmayalım. Kan vermek, sadece Türkiye insanı için değil, bütün dünya insanı için büyük önem arz ediyor. Korona virüs kan bağışına engel değildir. Kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Pandemi sürecinde virüs bulaşma korkusu yersizdir. Vatandaşların da kan verme tedirginliğini yaşamamaları için biz bu zor günlerde Kızılay'ın Kahta'daki kan bağış platformuna gelerek ilk önce biz bağışta bulunmak istedik. Bu anlamda vatandaşlarımıza güven vermeye çalışıyoruz. Sağlık için, iyilik için herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Unutmayın kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" diye konuştu - ADIYAMAN

Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek
Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek
Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek

Eğitim Bir Sen, Koronavirüs, Kan Bağışı, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta Eğitim-Bir-Sen'den kan bağışına destek - Son Dakika


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